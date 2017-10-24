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Suudi Arabistan'tan Tarihi Karar: Ilımlı İslam'a Dönüyoruz

SUUDİ ARABİSTAN'TAN TARİHİ KARAR: ILIMLI İSLAM'A DÖNÜYORUZ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, tarihi bir karar alarak "Önceden olduğumuz hale dönüyoruz. Tüm dinlere ve dünyaya açık olan ılımlı bir İslam ülkesine." dedi.

Tarih : 24 Ekim 2017, 18:30
Puan Ver : Suudi Arabistan'tan Tarihi Karar: Ilımlı İslam'a Dönüyoruz(8/10)4

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, kısa süre önce göreve getirildikten sonraki hamleleri ile dikkat çekiyor. Salman, Suudi Arabistan'ın 'ılımlı İslam'a geri döneceğini açıklayarak ülkesinde 'devrim niteliğinde' kabul edilecek bir karar aldı.

"ÖNCEDEN OLDUĞUMUZ HALE DÖNÜYORUZ, TÜM DİNLERE AÇIK ILIMLI İSLAM'A"

Başkent Riyad'da yapılan bir ekonomi konferansındaki panelde konuşan Prens Selman " Önceden olduğumuz hale dönüyoruz. Tüm dinlere ve Dünya'ya açık olan ılımlı bir İslam ülkesine" ifadelerini kullandı.

"AŞIRICILIĞI ÇOK YAKINDA SONLANDIRACAĞIZ"

Veliaht Prens Selman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatımızın gelecekteki 30 yılını yıkıcı fikirlerle uğraşarak geçirmeyeceğiz. Onları bugün yok edeceğiz. Aşırıcılığı çok yakında sonlandıracağız."

TERÖR FİNANSÖRÜ OLARAK KABUL EDİLİYORLARDI

Suudi Arabistan, çok sayıda ülke tarafından aşırıcı terörist örgütlerinin finansal destek aldığı ve örgütlendiği bir ülke olmakla suçlanıyor.

YARI ÖZERK ADA PROJESİNDE "ÖRTÜNME ZORUNLULUĞU" KALKABİLİR

Selman, "Vizyon 2030" kapsamında Kızıldeniz'de 50 ada ve koyda lüks turizm merkezleri kurmayı planlıyor. Lüks turizm bölgelerinde, ülkede kadınlara yönelik örtünme zorunluluğunun kaldırılabileceği iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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