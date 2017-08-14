Suudi Arabistan Kraliyet Ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, tatil için Bodrum'a geldi. 300 valizle Bodrum'a gelen prensin eşyaları nakliyat kamyonu ile taşındı.

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, tatil için Muğla'nın Bodrum İlçesine geldi. 300 valizle Bodrum'a gelen prensin eşyaları nakliyat kamyonu ile taşındı.Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın yeğeni olan 62 yaşındaki işadamı ve Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, eşi ve kızları ile birlikte tatil için Bodrum' geldi. 150 kişilik kafileyle kraliyet ailesine ait özel jumbo uçakla Milas- Bodrum Havalimanı'na gelen Suudi prensi Konsolosluk görevlileri karşıladı. 32 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Suudi prens ve ailesi apron içinde kendilerini bekleyen VIP araçlara bindi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

Havalimanının VIP kapısından çıkan Suudi prens ve ailesine Trafik polisleri ve özel harekat ekipleri eşlik etti. Havalimanında alınan üst düzey güvenlik önlemleri nedeniyle basın mensupları polisler tarafından alanın dışına çıkarıldı. Uzun kuyruklu bir konvoyla Yalıkavak'da bulunan Palmarine geçen prens ve ailesi yakın dostlarını ziyaret etti. Mare restoranda eşi ve kızlarıyla birlikte vakit geçiren prens buradan korumaları eşliğinde Cennetkoyda bulunan ultra lüks bir otele geçti.

300 BAVUL VE 30 BİSİKLET KAMYONLARLA TAŞINDI

Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi havalimanından ayrıldıktan sonra özel eşyaları Bodrum nakliyata ait kamyonlara taşındı. 50 kişilik ekip tarafından nakliye kamyonuna 300 bavul ve 30 bisiklet taşındığı öğrenildi. Prensin 1 uçak dolusu bavulunun ise daha önce geldiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada