SUUDİ ARABİSTAN'DAN FLAŞ SURİYE KARARI!
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suriye'ye ABD'nin yanında DEAŞ'a karşı savaşmak için özel birlikler göndermek istediklerini söyledi
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Alman basınına yaptığı açıklamada ülkesinin Suriye'ye asker göndereceğini söyledi.
Alman Süddeutsche Zeitung'a konuşan Cubeyr, "Krallık ve Körfez ülkeleri göndereceği özel birlikler ile ABD'nin yanında yer alacağını beyan etmiştir. Ayrıca terörizme ve radikalizme karşı bazı İslam ülkeleri de asker göndermeye hazırlar." ifadelerini kullandı.
Donald Trump yönetiminin Suriye konusundaki planlarının kısa süre içerisinde uygulamaya konulacağını söyleyen Cubeyr, ABD'nin yanında DEAŞ'a karşı savaşacaklarını belirtti. Cubeyr, "Temel düşüncemiz, bölgeleri DEAŞ'tan kurtarmak ancak buraları İran, Hizbullah veya rejimin eline de bırakmamak." ifadelerini kullandı.
kaynak:habertürk
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