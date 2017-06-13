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suudi arabistan'dan flaş katar açıklaması

SUUDİ ARABİSTAN'DAN FLAŞ KATAR AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan'dan Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararının üzerinden geçen bir hafta sonra farklı bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı 'İhtiyaç olursa Katar'a gıda ve ilaç sağlamaya hazırız' açıklamasını yaptı.

Tarih : 13 Haziran 2017, 17:18
Puan Ver : Suudi Arabistan'dan Flaş Katar Açıklaması(10/10)10


Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Katar açıklması geldi. Açıklamada "İhtiyaç olursa Katar'a gıda ve ilaç sağlamaya hazırız" ifadesi yer aldı.



Suudi Dışişleri Bakanı Adel el Cubeir Sky News Arabia televizyon kanalına yaptığı açıklamada Riyad ile diplomatik ve ticari ilişkileri kesme kararı aldıktan bir hafta sonra 'Katar'ın ihtiyaç duyması durumunda gıda ve ilaç yardımına hazırız' dedi.



 



kaynak:milliyet








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