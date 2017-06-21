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suudi arabistan'dan flaş karar

SUUDİ ARABİSTAN'DAN FLAŞ KARAR

Suudi Arabistan Krallığı, Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in yerine Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman'ın getirilmesi yönünde karar aldı. Kral Salman'ın 31 yaşındaki oğlu Muhammed bin Selman Savunma Bakanlığı görevini yürütüyor.

Tarih : 21 Haziran 2017, 09:43
Puan Ver : Suudi Arabistan'dan Flaş Karar(6/10)8


Salman'ın Birinci Veliaht Prens olması yönündeki kararın Suudi Sadakat Konseyi tarafından 31'e karşı 34 oyla Muhammed bin Nayif'in yerine getirildiği ifade edildi.



ÇOK SAYIDA GÖREVİ BULUNUYOR



Aynı zamanda başbakan yardımcısı olarak açıklanan 31 yaşındaki Muhammed bin Selman'ın, savunma bakanlığı pozisyonunu da koruyacağı belirtildi.



Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü operasyonlardan sorumlu.



Muhammed bin Salman, Yemen'de yürütülen savaşın yanı sıra petrol politikasını yönetiyor ve petrol gelirlerinin azalacağı öngörülen yıllar için ülkenin nasıl yapılanacağını tasarlıyor.. Veliaht prensliğine yapılan bu atama geçen iki buçuk yılda Suudi Arabistan'da meydana gelen geniş çaplı değişimleri izliyor. Riyad, 2015 yılında Yemen'e askeri müdahalede bulunarak ve 2016 devlet petrol şirketi Aramco'nun kısmen özelleştirilmesi kararını alarak yakın ülkeleri şaşırtmıştı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Suudi  Arabistan  Dan  Flaş  Karar    haber

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