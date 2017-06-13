

Suudi arabistan devlet haber ajansında yer alan bir habere göre ülkenin Görsel-İşitsel Medya Genel Kurulu, “vatandaşlar ve ülkede yaşayanlar için duyduğu endişeden dolayı” harekete geçtiğini açıklarken, daha fazla detay verilmedi.







Bein Sports, Katar devleti tarafından fonlanan Al Jazeera televizyonunun bir yan ürünü.







Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Bahreyn ve Yemen terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar ile bu ay başında ilişkilerini keserek, Basra Körfezi'ne kıyısı olan petrol üreticisi Arap ülkeleri arasında son yılların en sert geriliminin yaşandığını ortaya koydu.







kaynak:milliyet