Anadolu Devi Daha Zor Durumda! Yarın 5 Futbolcu Serbest Kalacak
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vida İstanbul'a Geldi
Gaziantepspor Camiası Takımına Sahip Çık Sloganıyla Sokağa Döküldü!
Aziz Yıldırım'dan Futbolculara Şok: Prim Dağıtmıyorum
İett, Kartını Başkasına Kullandıran 25 Binden Fazla Kişinin Kartına El Koydu
Süper Ligde Seyirci Sayısı Resmen Fırladı
Brent Petrol 2014'ten Bu Yana İlk Kez 67 Doların Üstünde
Dolar Yeni Yılın İlk İşlem Gününe Sakin Başladı! İşte İlk Rakamlar
Büyük İkramiye Samsun'a Değil Ordu'ya Çıkmış! Bayisi Belli, Talihli Sır
Bitcoin, Yeni Yıla İlk Kez Düşüşle Başladı
Anadolu'nun Efsane Takımı, Kapanma Kararından Vazgeçti
Bakanlıklar, Mikro Fabrikaları Teşvik Programı Kapsamına Aldı
Mtv'de Birinci Taksit Ödeme Dönemi Başladı
Cinsiyet Değiştiren Selin'in Sevgilisi Gökhan, Yeni Takımını Buldu
Emre Affını İstedi: Beni Anlayın, Dönemem
Tsk, 43 Bin Personel Alacak
Yüzbinlerce Taşeron Beklediği An Geldi! Kadro İçin Kuyruğa Girdiler
Et İthalatında Vergi Yüzde 40'a İndirildi
Fenerbahçe Yeni Sol Bekini Buldu
Yüzünde Havai Fişek Patlayan Futbolcu, Tanınmaz Hale Geldi

Suudi Arabistan'da Türkiye'den 33 Yıl Sonra KDV Dönemi Başladı

SUUDİ ARABİSTAN'DA TÜRKİYE'DEN 33 YIL SONRA KDV DÖNEMİ BAŞLADI

Suudi Arabistan'da 1 Ocak 2018 itibariyle KDV uygulaması başladı. KDV uygulaması, Türkiye'de ilk kez 1 Ocak 1985 tarihinde başlamıştı.

Tarih : 02 Ocak 2018, 13:40
Puan Ver : Suudi Arabistan'da Türkiye'den 33 Yıl Sonra Kdv Dönemi Başladı(6/10)2

Suudi Arabistan'da 1 Ocak 2018 itibariyle Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasının başladığı bildirildi.

DEVLETİN VERDEĞİ HİZMETLERE KDV

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "bugün itibariyle sağlık, eğitim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt, elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok alanda KDV uygulamasına başlandığı" belirtildi.

SINIRLI SAYIDA ALANDA UYGULANACAK

Yüzde 5 olacağı kaydedilen KDV uygulamasının konut kirası, devlet tarafından verilen sağlık hizmetleri ve ihracat gibi sınırlı bazı alanlarda uygulanmayacağı ifade edildi.

YASA DIŞI UYGULAMALARA İZİN VERİLMEYECEK

Açıklamada ayrıca Gelir ve Zekat Kurumu ile Ticaret ve Yatırım Bakanlığının bu uygulama sayesinde piyasayı periyodik olarak kontrol edeceğine ve vergi konusunda yasa dışı uygulamalara izin vermeyeceğine işaret edildi.

90 BİN İŞLETME

Yaklaşık bir yıldır hazırlıkların sürdüğü ülkede, 90 bin işletmenin vergilendirme konusunda altyapı çalışmalarını tamamladığı aktarıldı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ 1985'TE UYGULANDI

Türkiye, KDV ile ilk defa 1957 yılında ilgilenmeye başlamıştır. O tarihte çalışmaları yapılan gider vergisinin hazırlanması esnasında Fransız KDV'si izlenmiş, fakat altyapı sorunu nedeniyle o dönemde KDV uygulamasına geçilememiştir.

1970 yılında Fransız KDV'si Türkçe'ye çevrilmiş ve 1974 yılında KDV Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. KDV konusunda araştırma yapmak üzere yurt dışına elemanlar gönderilmiştir. Ülkemizde KDV üzerindeki yoğun tartışmalar ve araştırmalar 1980 yılına kadar sürmüştür. Birkaç defa TBMM gündemine gelen ve reddedilen KDV tasarısı, 3065 sayılı yasa ile 1984 yılında kabul edilerek 1.1.1985 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuştur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suudi  Arabistan  Da  Türkiye  Den  33  Yıl  Sonra  Kdv  Dönemi  Başladı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER