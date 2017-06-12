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suudi arabistan'da terör saldırısı: 1 binbaşı öldü

SUUDİ ARABİSTAN'DA TERÖR SALDIRISI: 1 BİNBAŞI ÖLDÜ

Katif kentinde devriye gezen güvenlik güçlerinin aracına yönelik düzenlenen terör saldırısında bir binbaşı hayatını kaybetti. Şii nüfusun yoğunlukta olduğu ve sık sık terör eylemlerinin meydana geldiği kentteki saldırıda iki güvenlik görevlisi de yaralandı

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:22
Puan Ver : Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü(9/10)10


Suudi arabistan'ın doğusundaki El-Katif ilinde araçla  devriye gezen güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, bir  binbaşının hayatını kaybettiği iki güvenlik görevlisinin de yaralandığı  bildirildi.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur et-Turki, yaptığı yazılı açıklamada,  Katif ilinin Masura Mahallesi'nde gece geç saatlerde devriye görevi yapan  güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.



Saldırıda binbaşı Tarık bin Abdullatif el-Alaki'nin hayatını  kaybettiğini, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten et-Turki, olayın terör saldırısı olduğunu vurguladı.



 



kaynak:milliyet








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