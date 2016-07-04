

Reuters'ın dünya basınına son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Katif kentinde iki patlama meydana geldi. Görgü tanıkları, patlamaların ardından etrafa cansız beden parçalarının saçıldığını anlattı.



Bir görgü tanığının ifadesine göre, ilk patlama cami yakınındaki bir otomobilde meydana geldi. Hemen ardından ikinci patlama yaşandı.



Şeyh Ferec El-Amran Camii'ne iki intihar eylemcisinin saldırı düzenlediği, saldırıda ölü ve yaralının olmadığı ifade edildi.



Cansız beden parçalarının ise, saldırgana ait olabileceği belirtildi.



MEDİNE'DE PATLAMA: 3 ÖLÜ



İki patlamadan sonra, bir başka patlama haberi de Medine'den geldi. Al-Arabiya televizyonu, bir intihar bombacısının kutsal kent Medine'deki Mescid-i Nebevi çevresindeki güvenlik noktasına yakın bir alanda saldırıda bulunduğunu belirtti.



Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Medine'deki Mescid-i Nebevi yakınında, akşam ezanından hemen sonra meydana gelen saldırıda, saldırganın yanı sıra 2 kişi hayatını kaybetti. Al-Arabiya televizyonu, ölen iki kişinin güvenlik güçlerinden olduğunu duyurdu.



Patlama sonrası olay yerinden dumanlar yükseldiği görülürken, çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.