SUUDİ ARABİSTAN'DA OKULA ATEŞ AÇILDI!
Suudi Arabistan'da silahlı bir kişi bir okula ateş açtı. Okulda çocukların bulunmadığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir bilgi yok.
Suudi Arabistan'da silahlı bir kişi bir okula ateş açtı. Okulda çocukların bulunmadığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir bilgi yok.
ABD Büyükelçiliği olayı Twitter hesabından duyurdu.
kaynak:sabah
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