SUUDİ ARABİSTAN'DA İLK KEZ CAZ FESTİVALİ DÜZENLENDİ
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile başlattığı değişim rüzgarı devam ediyor. Yapılan reformlar dahilinde ülkede ilk kez caz festivali düzenlendi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el Suud, 2017'nin son günlerinde ülkelerinin 'ılımlı İslam'a döndüğünü' belirterek, 'aşırıcılığı' yakında yok edeceklerini söylemişti.
İLK CAZ FESTİVALİ DÜZENLENDİ
O günden bu yana bir çok yeniliğin yaşandığı Suudi Arabistan yine bir ilk haberiyle gündeme geldi. Ülkede, kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı ilk caz festivali düzenlendi.
Şeriatla yönetilen ülkede şarkı söylemek ve müzik yapmak 'zararlı' olarak nitelendiriliyor ve din polisi tarafından izin verilmiyordu.
5 BİNDEN FAZLA KONSER VERİLECEK
Jazz festivali kapsamında 5 binden fazla konserin düzenleneceği ülkede katılım da oldukça yüksek olması dikkat çekti.
Özellikle Suudi Arabistanlı kadınlar, etkinliklere katılabildikleri için oldukça mutlu olduklarını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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