SUUDİ ARABİSTAN'DA HAYVANLARLA FOTOĞRAF
Suudi Arabistan'da dini otorite olan Şeyh Salih Bir Favzan El Favzan, son dönemlerde ülkesinde insanların hayvanlarla özellikle de kedilerle selfie çekmesine karşı çıktı. El Fevzan, bu tür fotoğraf çekilmesinin engellenmesi için fetva verdi.
Kısa süre önce satrancın bir çeşit kumar olduğu belirtilerek yasaklanması için fetva verilen Suudi Arabistan'da, şimdi de kedi, köpek gibi hayvanlarla fotoğraf çekilmesi yasaklandı.
El Arabiya'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın en yüksek dini otoritesi olan Din Adamları Yüksek Konseyi'nin üyesi Şeyh Salih Bir Favzan El-Fazvan, kedi, köpek gibi hayvanlarla fotoğraf çekmenin İslam'a aykırı bir Batı adeti olduğunu iddia ederek, bu tür fotoğraf çekilmesinin engellenmesi için fetva verdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar