Suudi Arabistan'da dini otorite olan Şeyh Salih Bir Favzan El Favzan, son dönemlerde ülkesinde insanların hayvanlarla özellikle de kedilerle selfie çekmesine karşı çıktı. El Fevzan, bu tür fotoğraf çekilmesinin engellenmesi için fetva verdi.



Kısa süre önce satrancın bir çeşit kumar olduğu belirtilerek yasaklanması için fetva verilen Suudi Arabistan'da, şimdi de kedi, köpek gibi hayvanlarla fotoğraf çekilmesi yasaklandı.







El Arabiya'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın en yüksek dini otoritesi olan Din Adamları Yüksek Konseyi'nin üyesi Şeyh Salih Bir Favzan El-Fazvan, kedi, köpek gibi hayvanlarla fotoğraf çekmenin İslam'a aykırı bir Batı adeti olduğunu iddia ederek, bu tür fotoğraf çekilmesinin engellenmesi için fetva verdi.