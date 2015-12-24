

Cazan bölgesindeki sivil savunma biriminin sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, bu Sabah Cazan kentindeki devlet hastanesinde çıkan yangın sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 107 kişinin yaralandığı kaydedildi.







Açıklamada, olay yerine 21 itfaiye ekibi, kurtarma ekipleri ve ambulansların yanı sıra güvenlik güçlerinin sevk edildiği ve yangının söndürüldüğü belirtildi.







Cazan Bölgesi Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Yahya el-Kahtani de saat 02.10'da hastanenin birinci katındaki yoğun bakım, kadın hastalıkları, doğum ve kreş bölümlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ifade etti.







Yangında 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 kişinin yaralandığını aktaran Kahtani, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını dile getirdi.







Kahtani, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini, olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığını kaydetti.