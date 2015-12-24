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suudi arabistan'da hastanede facia: 25 ölü

SUUDİ ARABİSTAN'DA HASTANEDE FACİA: 25 ÖLÜ

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Cazan kentindeki devlet hastanesinde çıkan yangında 25 kişinin öldüğü, 107 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tarih : 24 Aralık 2015, 09:15
Puan Ver : Suudi Arabistan'da Hastanede Facia: 25 Ölü(9/10)10


Cazan bölgesindeki sivil savunma biriminin sosyal paylaşım sitesi  Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, bu Sabah Cazan kentindeki devlet  hastanesinde çıkan yangın sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 107 kişinin  yaralandığı kaydedildi.

 

Açıklamada, olay yerine 21 itfaiye ekibi, kurtarma ekipleri ve  ambulansların yanı sıra güvenlik güçlerinin sevk edildiği ve yangının  söndürüldüğü belirtildi.

 

Cazan Bölgesi Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Yahya el-Kahtani de saat  02.10'da hastanenin birinci katındaki yoğun bakım, kadın hastalıkları, doğum ve  kreş bölümlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin  sevk edildiğini ifade etti.

 

Yangında 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 kişinin yaralandığını  aktaran Kahtani, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını dile getirdi.

 

Kahtani, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini, olayın  aydınlatılması için soruşturma başlatıldığını kaydetti.








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