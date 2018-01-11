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Suudi Arabistan'da devrim gibi karar!

SUUDİ ARABİSTAN'DA DEVRİM GİBİ KARAR!

Suudi Arabistan'da tarihi bir karara imza atıldı. Kadınlar artık stadyumlara girip futbol maçlarını izleyebilecek.

Tarih : 11 Ocak 2018, 20:00
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Suudi Arabistan'da tarihi değişiklik! 2018 Rusya Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Suudi Arabistan'da kadınlar artık stadyuma girip futbol maçlarını izleyebilecek.

İLK MAÇ 12 OCAK'TA OYNANACAK

Suudi Arabistan'da uzun yıllar boyunca kadınların, stadyuma girilmesine izin verilmiyordu. Kadın taraftarlar, ülkelerinin maçlarını sadece televizyon karşısında izleyebiliyorlardı. Kadınların, stadyum içinde izleyeceği ilk maç ise 12 Ocak tarihinde oynanacak Al Ahli - Al Batin maçı olacak.

KADINLARA SİNEMA SALONUNA GİRİŞ İZNİ GEÇEN SENE VERİLMİŞTİ

Ülkede 2017 yılında da kadınların araba kullanmasına izin verilmişti. Ayrıca kadınların sinema salonlarına gidilmesine de ilk kez geçen yıl izin verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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