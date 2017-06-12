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suudi arabistan'da bombalı saldırı!

SUUDİ ARABİSTAN'DA BOMBALI SALDIRI!

Suudi Arabistan'ın El Katif ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 binbaşı hayatını kaybetti

Tarih : 12 Haziran 2017, 12:29
Puan Ver : Suudi Arabistan'da Bombalı Saldırı!(6/10)8


Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Katif ilinde araçla devriye gezen güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, bir binbaşının hayatını kaybettiği iki güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur et-Turki, yaptığı yazılı açıklamada, Katif ilinin Masura Mahallesi'nde gece geç saatlerde devriye görevi yapan güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.



Saldırıda binbaşı Tarık bin Abdullatif el-Alaki'nin hayatını kaybettiğini, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten et-Turki, olayın terör saldırısı olduğunu vurguladı.



 



kaynak:Sabah








Etiketler: Suudi  Arabistan  Da  Bombalı  Saldırı    haber

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