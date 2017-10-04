Suudi Arabistan'da kadınlara otomobil kullanması ile ilgili izinin çıkmasının ardından ülkede bir kadının sürdüğü araç ile ilk kaza meydana geldi. 1 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da bir devrin kapanması, yani kadınlara araba kullanma yasağının kaldırılmasının ardından kadın sürücülerden ilk kaza haberi geldi.

MEKKE İLE CİDDE ARASINDA KAZA YAPTI

Ülkede yayımlanan gazetelerinde yer alan habere göre, geçen Pazartesi günü Cidde'de adı açıklanmayan Suudi kadın, Mekke ile Cidde arasında araç kullanırken kaza yaptı.

KADIN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI, YANINDAKİ DE ÖLDÜ

Trafik polisi kaynaklarına dayandırılan habere göre, kadın ehliyet almak amacı ile illegal olarak trafiğe çıkmıştı ve yanında bir kadın arkadaşı vardı. Aracın bir yere çarpması ile direksiyonda bulunan kadın ağır yaralandı, araçtaki diğer kişi ise hayatını kaybetti.

"MÜVEKKİLİM YASALARI ÇİĞNEDİ"

Kadın şoförün avukatı Yakup Al-Mutair yaptığı açıklamada, ülkede henüz kadınların otomobil kullanmasına yönelik yasanın hayata geçmediğini, yasanın Haziran 2018 yılında hayata geçeceğine işaret ederek, müvekkilinin yasaları çiğnediğini söyledi.

BİRÇOK KADIN İLLEGAL OLARAK SÜRÜCÜ KURSUNA GİDİYOR

Ayrıca bir çok kadının illegal olarak sürücü kursları aldıklarına da dikkat çeken avukat Al-Mutair müvekkili ile ilgili nasıl bir yasanın uygulanacağına dair bilgi vermedi.

Kaynak: haberinburada