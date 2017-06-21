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Suudi Arabistan'da Bayram Tatili 23 Güne Çıkarıldı
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suudi arabistan'da bayram tatili 23 güne çıkarıldı

SUUDİ ARABİSTAN'DA BAYRAM TATİLİ 23 GÜNE ÇIKARILDI

Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın talimatı üzerine Ramazan Bayramı tatilinin 23 güne çıkarıldığı bildirildi.

Tarih : 21 Haziran 2017, 13:52
Puan Ver : Suudi Arabistan'da Bayram Tatili 23 Güne Çıkarıldı(7/10)6


Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, 16 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı tatilinin Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatı üzerine 9 Temmuz'da son bulacağı belirtildi.



Ülkedeki devlet memurları ile askeri kurumlarda görev yapan personelin 23 günlük bayram tatilinin ardından ilk iş mesailerine 9 Temmuz Pazar günü başlayacağı kaydedildi.



Çalışma Bakanlığının ilk olarak 11 gün olarak duyurduğu bayram tatili, Kral Selman tarafından daha önce de 5 gün uzatılarak 16 güne çıkarılmıştı. Bugün yayınlanan kararname ile Kral bu süreyi ikinci kez uzatmış oldu.



 



kaynak:ahaber








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