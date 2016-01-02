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suudi arabistan'da 47 kişi idam edildi

SUUDİ ARABİSTAN'DA 47 KİŞİ İDAM EDİLDİ

Suudi Arabistan'da çeşitli terör saldırılarından suçlu bulunan 47 kişi bugün idam edildi.

Tarih : 02 Ocak 2016, 12:34
Puan Ver : Suudi Arabistan'da 47 Kişi İdam Edildi(6/10)3


Suudi Arabistan yönetimi aralarında Suudi vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin idam edildiğini açıkladı.



Ülkenin tanınmış Şii din adamlarından Nemr, 2011 yılında Bahreyn'deki gösterilerle eş zamanlı Katif kentinde düzenlenen rejim karşıtı protestoların ardından 2012 yılında "protestolara teşvik etmek, fitne çıkarmak, güvenlik güçlerine direnmek, ateş açmaya çalışmak" gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı.



Nemr, gözaltına alınacağı sırada kaçmaya çalışırken yaralı olarak yakalanmış, 2013 yılında da yargılanmaya başlamıştı.








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