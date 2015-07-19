SUUDİ ARABİSTAN'DA 431 DAEŞ'Lİ GÖZALTINA ALINDI
Suudi Arabistan’da yetkililer, DAEŞ’e üye oldukları öne sürülen 431 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Zanlılar, güvenlik güçleriyle camilere saldırı planlamakla suçlanıyor.
Suudi Arabistan'da yetkililer, DAEŞ'e üye oldukları öne sürülen 431 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Zanlılar, güvenlik güçleriyle camilere saldırı planlamakla suçlanıyor.
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