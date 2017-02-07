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suudi arabistan'a büyük şok... başkentte vuruldu!

SUUDİ ARABİSTAN'A BÜYÜK ŞOK... BAŞKENTTE VURULDU!

Yemen'de hükümet karşıtı Husiler, Sana yönetimini destekleyen Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir askeri üssü balistik füzeyle vurduğunu iddia etti. İran destekli Husiler, Riyad'a yönelik saldırıların süreceğini duyurdu.

Tarih : 07 Şubat 2017, 09:11
Puan Ver : Suudi Arabistan'a Büyük Şok... Başkentte Vuruldu!(10/10)7


Associated Press, bunun, İran destekli Şii milislerin Riyad'a gerçekleştirdiği ilk balistik füzeli saldırı olduğunu belirtti. Ajans, Husilerin Riyad'a yeni saldırılar da düzenleme tehdidinde bulunduğunu bildirdi.



Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın aktardığı açıklamada, Riyad'da vurulan El Mazahmiya üssünün Yemen'in başkenti Sana'ya yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi.



Arap basını, Riyad'ı vuran füzenin, Sovyet yapımı Scud füzelerinin bir benzeri olan Borkan-1 tipi olduğunu ve Yemen'de geliştirildiğini öne sürdü. Bu füzelerin menzilinin 800 kilometre olduğu belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








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