Başakşehir - Beşiktaş Maçında Sürpriz Konuk
Fenerbahçe Maçı Öncesi Kaleci Krizi Çıktı
Ankara'da Silahlı Çatışma! Lobide Başladı, Sokağa Taştı: 5 Yaralı
Teröristler Kaçıyor! Afrin'e Girildi Saatler Sonra 29 Köy Birden Düştü
Pkk'ya Bir Darbe Daha! 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Maç Başladı! Canlı Anlatım
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
Mısırlı Yıldız Kelime-İ Şehadet Getirtti, İslam'a Geçtiler
Afrin Hükümet Konağının İçinden İlk Görüntüler Geldi
Mhp Kurultayı'nda Bahçeli'nin Nazar Dualı Yüzüğü Dikkat Çekti!
Taraftara Kızan Futbolcu, Sahayı Terk Etmeye Çalıştı
Trabzonspor, Galatasaray Maçı Öncesi Gözdağı Verdi
Afrin'in Kurtulduğunu Duyan Şehit Binbaşı Dunca'nın Eşi: Çok Şükür İntikamını Almışlar
Göztepe 1 Puanı Demba Ba İle Kurtardı
Uluslararası Ajans Duyurdu! Trump İran'la Yapılan Anlaşmadan Çekiliyor
Ortaokul Öğrencisi, Arkadaşını Bıçakladı! Kavga Anı Kamerada
Afrin Halkı, Teröristlerin Nasıl Kaçtığını Anlattı!
İngilizler Başakşehir'e Hayran Kaldı
Hükümet Tefecilere Ceza Yağdırdı
Konya'dan Büyük Zafer! Kayseri Nakavt

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ, ANNESİYLE BABASININ GÖRÜŞMESİNE İZİN VERMİYOR

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, annesinin iki yıldan fazla süredir Kral Selman ile görüşmesini engelliyor. Veliaht Prens, kral olmasını istemeyen annesini bir sarayda ev hapsinde tutuyor.

Tarih : 18 Mart 2018, 19:20
Puan Ver : Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor(8/10)4

ABD basını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, annesini babasının haberi olmadan ev hapsinde tuttuğunu ve iki yıldan fazla zamandır Kral Selman'ı görmesini engellediğini öne sürdü.

BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 20 Mart'ta da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. ABD basınında ziyaretten önce Prens Selman hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ANNESİNİN KRAL SELMAN İLE GÖRÜŞMESİNİ ENGELLİYOR

NBC News'in 14 eski ve yeni ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, annesini iki yıldan fazla zamandır babası Kral Selman'ı görmesini engellediği öne sürüldü.

KRAL SELMAN'IN OLAYLARDAN HABERİ YOK

Prens Salman'ın yurt dışında tedavi gören annesinin nerede olduğu hakkında uydurma açıklamalar yaptığını, bu yüzden de Kral Selman bu kayboluşun arkasında oğlunun olduğunu bilmediğini iddia etti.

ANNESİ, VELİAHT PRENS'İN KRAL OLMASINI İSTEMİYOR

Veliaht Prens, kraliyet ailesinde çatlak yaratacağı gerekçesiyle annesinin kendisinin kral olmasını istemediğini düşünüyor ve babasını ikna etmesinden korkuyor. Selman'ın annesini Suudi Arabistan'daki bir sarayda babasının haberi olmadan ev hapsinde tuttuğu söyleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suudi  Arabistan  Veliaht  Prensi  Annesiyle  Babasının  Görüşmesine  İzin  Vermiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER