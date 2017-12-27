Suudi Arabistan ve BAE, petrol fiyatlarının düşmesiyle azalan ülke gelirlerini arttırmak için gelecek yıl bazı ürünlerden KDV almaya başlayacak.

Vergiden muaf yaşam tarzıyla özellikle yabancı çalışanlar ve turistler için uzun yıllardır çekim merkezi olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yeni düzenlemelere gidiyor. İki ülke gelecek yıldan itibaren yüzde 5 oranında KDV uygulamaya hazırlanıyor. Kararı diğer Körfez ülkelerinin de takip etmesi bekleniyor.

PETROL FİYATLARININ DÜŞÜŞ GÖSTERMESİ ETKİLİ OLDU

31.5 milyon nüfusu olan Suudi Arabistan Krallığı'nda geçen senenin verilerine göre, 10.4 milyon kişi expat yani yabancı çalışan konumunda. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 9.5 milyon kişilik nüfusunun 7.5 milyonunu yabancı çalışanlar oluşturuyor. BAE yüzde 88.5 oranla Orta Doğu ülkeleri arasında yabancı çalışan nüfüsunun en yoğun olduğu ülke. Katar ise yüzde 85.7 ile 2. sırada.

İki ülkenin yüzde 5 KDV kararındaki en önemli faktörlerden biri olarak, petrol fiyatlarının 3 yıldır düşüş göstermesi nedeniyle azalan gayrı safi yurt içi hasılaya takviye yapılmak istenmesi gösteriliyor.

YABANCILARIN ORTALAMA YILLIK GELİRİ 150 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

İki ülkenin de GSYİH ve buna bağlı olarak kişi başına düşen milli geliri iki yıldır düşüş gösteriyordu. Suudi Arabistan ve BAE vatandaşlarının yıllık ortalama geliri 2014 yılında sırasıyla 24 bin 575 ve 44 bin 449 dolar seviyesindeyken geçtiğimiz yıl rakam 20 bin 28 ve 37 bin 622 dolara dek düştü.

Gulf Business'in 2015 yılında hazırladığı rapora göre Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışan batılı ülkelere mensup kişilerin ortalama yıllık geliri sırasıyla 171 bin ve 150 bin dolar. Asya ve diğer ülkelere mansup yabancı çalışanların ise yüzde 25 daha az kazandığı ifade ediliyor.

Yüzde 5 KDV uygulanmaya başlanacağı haberi söz konusu ülkelerde yaşayan halkın bir bölümü tarafından yaşam maliyetinin zaten çok yüksek olması nedeniyle endişeyle karşılandı.

Öte yandan, KDV uygulamasına kira, gayrımenkul satışı, kimi ilaçlar, uçak biletleri ve okul ücretleri gibi büyük kalemlerde istisna getirileceği de gelen haberler arasında.

Kaynak: haberinburada