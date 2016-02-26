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SUUDİ ARABİSTAN UÇAKLARI GELDİ


SUUDİ ARABİSTAN UÇAKLARI GELDİ
Tarih : 26 Şubat 2016, 14:57
Puan Ver : Suudi Arabistan Uçakları Geldi(7/10)8


Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait muharip savaş uçakları İncirlik'e geldi.



Dört adet F-15E “Vurucu Kartal (Strike Eagle)” tipi savaş uçağının İncirlik'e gelmesiyle birlikte üste IŞİD'le mücadele koalisyonu kapsamında uçağı bulunan ülke sayısı 5'e yükselmiş oldu.



İncirlik Üssü'ne daha önce de ABD, İngiltere, Almanya ve Katar'ın savaş ve havadan erken uyarı ve ihbar uçakları (AWACS) ile insansız hava araçları gelmişti.








Etiketler: Suudi  Arabistan  Uçakları  Geldi    haber

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