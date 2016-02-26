

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait muharip savaş uçakları İncirlik'e geldi.







Dört adet F-15E “Vurucu Kartal (Strike Eagle)” tipi savaş uçağının İncirlik'e gelmesiyle birlikte üste IŞİD'le mücadele koalisyonu kapsamında uçağı bulunan ülke sayısı 5'e yükselmiş oldu.







İncirlik Üssü'ne daha önce de ABD, İngiltere, Almanya ve Katar'ın savaş ve havadan erken uyarı ve ihbar uçakları (AWACS) ile insansız hava araçları gelmişti.