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SUUDİ ARABİSTAN PRENSİ ABDURRAHMAN AL SUUD HAYATINI KAYBETTİ


Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman Al Suud Hayatını Kaybetti
Tarih : 14 Temmuz 2017, 01:20
Puan Ver : Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman Al Suud Hayatını Kaybetti(7/10)3

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan Kraliyet Divanına ait açıklamada, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ağabeyi prens Abdurrahman bin Abdülaziz Al Suud'un 86 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

CENAZESİ MESCİD-İ HARAM'DAN KALKACAK

Abdülaziz'in cenaze namazının yarın Mekke kentinde Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'da kılınacağı belirtildi.

Merhum Kral Abdülaziz Al Suud'un eşi Prenses Hisse bint Ahmed es-Sudeyri'nin altıncı erkek çocuğu olan Abdülaziz 1931'de doğmuştu.

ABD'DE ASKERLİK EĞİTİMİ ALDI

ABD'nin San Diego kentindeki askeri fakülteyi bitiren Abdülaziz ardından California Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi'nde de okumuştu.

Abdülaziz, 1983-2011 yılları arasında Savunma ve Havacılık Bakan Yardımcılığını yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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