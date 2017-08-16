Körfez İşbirliği Konseyi'ni (KİK) oluşturan altı Arap ülkesi, mali dengelerinin düşük petrol fiyatlarıyla baskı altına kalmasının ardından vergi politikasındaki uzun bir dönemin en büyük değişikliklerden biri üzerinde uzlaşıya vararak gelecek yıl yüzde 5 oranında KDV koyma kararı aldı.

İDARİ VE TEKNİK ZORLUKLAR YARATACAK

Ancak bu karar, altı Arap ülkesinin ayrıntılı mevzuat hazırlamasını ve vergi ödeyecek şirketleri kayıt altına alıp izleyecek bir sistem kurmasını gerektirerek bu ülkeler için idari ve teknik zorluklar yaratacak.

İLK OLARAK SUUDİ ARABİSTAN VE BAE

Bu durum bazı ülkelerin başlangıçta planlandığı gibi 2018 yılının başında vergiyi uygulamaya koyamayacağı yönündeki spekülasyonları artırdı. BAE Federal Vergi Kurumu Genel Müdürü Halid Ali el-Bustani bu durumu doğruladı. Bustani, "BAE ve Suudi Arabistan Ocak 2018'den itibaren KDV'yi uygulamaya koyacak ve diğer ülkeler de 2018 sonuna kadar devreye alacak" dedi.

Dünya gazetesinin haberine göre; Bustani diğer KİK ülkelerinin KDV'yi neden daha yavaş uygulamaya koyacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi ancak bölgedeki vergi uzmanları, özellikle Kuveyt'in kısmen yavaş işleyen kamu hizmetlerinden ve kısmen bağımsız parlamentosunun süreçte söz sahibi olmak istemesinden dolayı uygulamanın gecikebileceğini belirtti.

2018'DE DEVREYE ALINACAK

Kuveyt Maliye Bakanlığı geçen hafta parlamentonun, KDV hakkında taslak yasa tasarısını onaylama veya reddetme konusunda nihai karara sahip olacağını söyledi.

Ummanlı yetkililer KDV'yi uygulamaya koyma konusunda kesin bir tarih açıklamadı. Bahreyn de KDV uygulamasının 2018 ortasına kadar devreye alınmasının beklendiğini belirtti.

KDV ÖDEMEYENE CEZA

Bustani'nin verdiği bilgiye göre BAE, KDV alınacak işletmeleri eylül ortasında belirleyecek. KDV yasalarının üçüncü çeyrekte, uygulama esaslarının dördüncü çeyrekte belirlenmesi bekleniyor. Buna göre yıllık geliri en az 100 bin dolar olan şirketler KDV ödeyecek, yoksa ceza verecek. Bustani, BAE'nin 300 bin ila 350 bin şirketten KDV alınmasının öngörüldüğünü ve verginin genel tüketici fiyatlarını yaklaşık yüzde 1.4 artırmasını beklendiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada