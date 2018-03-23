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Suudi Arabistan, İsrail Uçuşlarına Hava Sahasını Açtı Ve İlk Uçak İndi
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Suudi Arabistan, İsrail Uçuşlarına Hava Sahasını Açtı ve İlk Uçak İndi

SUUDİ ARABİSTAN, İSRAİL UÇUŞLARINA HAVA SAHASINI AÇTI VE İLK UÇAK İNDİ

Hindistan'a ait Air India'nın uçağı, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak İsrail'in başkenti Tel Aviv'e inen ilk uçak oldu.

Tarih : 23 Mart 2018, 12:30
Puan Ver : Suudi Arabistan, İsrail Uçuşlarına Hava Sahasını Açtı Ve İlk Uçak İndi(10/10)6

Hindistan'a ait Air India'nın Boeing 787 uçağı, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak İsrail'in başkent Tel Aviv'e inen ilk uçak oldu. Böylelikle rota 2 saat kısalırken İsrail Turizm Bakanı durumu pazarlama devrimi olarak niteledi. İsrail'in kurulduğu 1948 yılından itibaren Suudi Arabistan hava sahası İsrail'e giden uçaklara kapalıydı. İsrail'in hava yolu şirketi El Al ise durumdan rahatsız.

7 MART'TA ONAY ALINMIŞTI

Söz konusu ihtimal ilk olarak geçen ay gündeme gelmiş ancak 3 ülke yetkilileri de başlangıçta haberleri yalanlamıştı ancak Air Inidia yetkilileri, 7 Mart tarihinde yaptıkları açıklamada Suudi yetkililerden onay alındığını açıklamıştı. Krallık bünyesindeki sivil havacılık otoriteleri yorum yapmamıştı.

PAZARLAMA DEVRİMİ

İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ise yapılan uçuşu bir 'pazarlama devrimi' olarak niteledi. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Levin, Singapur Havayolları ve ismini vermediği Filipinler'e ait bir başka taşıyıcının da Suudi Arabistan hava sahası üzerinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e sefer planladığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın hava sahasının kullanımıyla Hindistan ve İsrail arasındaki hava yolu taşımacılığı 2 saat düşerken tüm İsraillilerin durumdan memnun olduğu da söylenemez. İsrail'in ulusal taşıyıcısı El Al, doğrudan Mumbai kentine uçuyor ancak hava sahasını kullanamadığı için uçuş 8 saat sürüyor.

İSRAİLLİ TAŞIYICI RAHATSIZ

El Al, geçtiğimiz günlerde IATA'ya yazdığı yazıyla Air India'nın Tel Aviv'e yapacağı direkt uçuşlar üzerinden Suudi Arabistan'ın 'eşit olmayan oyun sahası' yarattığını iddia ediyor. El Al bu adımın, uluslararası anlaşmalarla düzenlenmiş mütekabiliyet ve eşitlik ilkesini açıkça çiğnediğini belirtiyor.

Tel Aviv'in Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü analisti Yoel Guzansky ise bu adımın 'küçük ancak çok ilginç bir açılım' olduğuna dikkat çekiyor. Guzansky, artık iki ülkenin birbirlerini düşman olarak görmediği kanısında.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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