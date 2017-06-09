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suudi arabistan futbol federasyonu özür diledi

SUUDİ ARABİSTAN FUTBOL FEDERASYONU ÖZÜR DİLEDİ

Suudi Arabistanlı futbolcular, Avustralya maçında ‘Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuna' katılmamıştı. Olayla ilgili federasyondan bir özür mesajı geldi.

Tarih : 09 Haziran 2017, 13:53
Puan Ver : Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Özür Diledi(10/10)7


Dünya Kupası Grup Eleme maçında oynanan Avustralya-Suudi Arabistan maçına, Suudi futbolcuların saygı duruşundaki davranışları damga vurmuştu.



Suudi Arabistanlı futbolcular, Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuna katılmamış ve bu da tepki çekmişti.



 



kaynak:Sabah








Etiketler: Suudi  Arabistan  Futbol  Federasyonu  Özür  Diledi    haber

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