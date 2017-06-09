SUUDİ ARABİSTAN FUTBOL FEDERASYONU ÖZÜR DİLEDİ
Suudi Arabistanlı futbolcular, Avustralya maçında ‘Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuna' katılmamıştı. Olayla ilgili federasyondan bir özür mesajı geldi.
Dünya Kupası Grup Eleme maçında oynanan Avustralya-Suudi Arabistan maçına, Suudi futbolcuların saygı duruşundaki davranışları damga vurmuştu.
Suudi Arabistanlı futbolcular, Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuna katılmamış ve bu da tepki çekmişti.
kaynak:Sabah
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