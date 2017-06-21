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suudi arabistan 15 bin katar devesini sınır dışı etti

SUUDİ ARABİSTAN 15 BİN KATAR DEVESİNİ SINIR DIŞI ETTİ

Suudi arabistan, tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kestiği Katar'a ait 15 bin deveyi de sınır dışı etti.

Tarih : 21 Haziran 2017, 10:21
Puan Ver : Suudi Arabistan 15 Bin Katar Devesini Sınır Dışı Etti(5/10)5


Haberi, ABD'de yayımlanan diplomasi ve uluslararası politika sitesi Foreign Policy duyurdu.



Katar, 11 bin 500 kilometrekare yüzölçümüyle yaklaşık İstanbul'un iki katı kadar bir toprağa sahip. Onbinlerce hayvanın bulunduğu sürüleri Suudi Arabistan topraklarında otlatan Katarlı çiftçiler, sınır dışı kararıyla zor durumda kaldı.



Sınırlı su kaynakları ve besin nedeniyle sınırda zor durumda kalan en az 15 bin devenin tahliyesi, Katar'dan yollanan karvanların desteğinde tamamlandı.



Reuters haber ajansı, sınırdan geçirilen develerin fotoğraflarını dünyaya servis etti.



 



kaynak:milliyet








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