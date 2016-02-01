SÜTLÜCE'DE KAZA, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kağıthane İmrahor Caddesi, Sütlüce istikametinde, Seyrantepe-Topkapı seferini yapan İBB Otobüs AŞ'ye ait Özel Halk Otobüsü ile bir kamyonet çarpıştı. Olayda, aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Kazada sıkışan kamyonet sürücüsü kurtarılırken, kapanan yol trafiğe açıldı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı.
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