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SÜTLÜCE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR!


SÜTLÜCE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR!
Tarih : 21 Temmuz 2016, 11:50
Puan Ver : Sütlüce'de Hareketli Dakikalar!(5/10)4


Edinilen bilgiye göre hareketlilik üniversite rektörünün korumasını üstlenen polisin gözaltına alınması sırasında yaşandı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Nazım Ekren'in polis koruması, onu gözaltına almak üzere üniversite binasına gelen polislere ateş açtı, gözaltı işlemi yapan polisler de ateşle karşılık verdi.



Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Polis koruma özel harekat polislerinin olay yerine gelmesinin ardından teslim oldu.








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