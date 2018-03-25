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Sütbank'a Para Yatıranlar da Parasını Alamamış

SÜTBANK'A PARA YATIRANLAR DA PARASINI ALAMAMIŞ

Konya Ereğli'de 2007 yılında kurulan Sütbank oluşumuna büyükbaş hayvan alınması için para yatıran üyeler, hisseleri kadar ödenmesi gereken süt paralarının ödenmediğini iddia etti.

Tarih : 25 Mart 2018, 15:00
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Konya'nın Ereğli'de 2007 yılında Orhat T. tarafından yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi, Sütbank adlı bir sistem oluşturdu. Sütbank'a katılmak isteyen üyelerden toplanan paralarla, iddiaya göre çiftliğe süt üretimi için büyükbaş hayvan alındı. Üyelere ise ödedikleri para karşılığı pay verilip, her ay hisseleri karşılığında süt parası alınacağı belirtildi. İlk zamanlar üyelere düzenli para ödendi; ancak son yıllarda aralarında asker, polis, avukat ve savcıların da bulunduğu 20 bin üyeye para ödenmemeye başlandı.

DOLANDIRILDIKLARINI İDDİA ETTİLER

Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nin 2018 yılı olağan genel kurulu, şirketin bulunduğu çiftlikte yapıldı. Gergin geçen kurulda yerinden fırlayan ve dolandırıldığını ileri sürüp mağdur olduğunu belirten lokanta çalışanı Adem Kopan, "Ben 15 saat ateşin başında çalışarak o paraya kazandım. Size güvenerek o parayı getirdim, verdim. Yazık değil mi, ahırda inek yok. Nerede bu inekler? 55 yıllık emeğim gitti" dedi.

Görevlendirildiği divan başkanlığını yapmak istemeyen, Mustafa Yıldız da, emekli ikramiyesi olan 100 bin lirayı şirkete yatırdığını belirterek, "Burada üye olanların çoğu asker, polis, memur, işçi kişiler. Hep gariban insanlar. Benim vicdanım el vermediği için divan başkanlığını yapmak istemedim. Bu kongre ile Orhan T.'yi aklamaya çalışıyorlar. Bizi dolandırdılar. 20 bin üye var. Bizi Çiftlik Bank gibi dolandırdılar. Ben 30 yıllık emekli tazminatımı 100 bin lira verdim, 1 lira geri almadım. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bize ve buradaki mağdur insanlara acıyıp, bu durumdan kurtarsınlar" dedi.

"BİR YERDE İMAN VARSA, YAPILAMAYACAK BİR ŞEY YOKTUR"

Genel kurulda konuşan ve başkanlığa aday olan Mersin Bölge Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, "Bir yerde iman, bir şey varsa, yapılamayacak bir şey yoktur. Ben özellikle proje insanıyım. Hiçbir zamanda yılmadım. Ben her zaman zor işlerin adamıyım. Buraya da ateşten gömleği giymeye bazı arkadaşlarımız cesaret edemezken, biz ekibimle burayı ayağa kaldıralım diye yola çıktık. Yurt dışı bağlantılı bir şirketimiz var. Bu şirketten finans kaynağı sağlayarak iki bankanın borçlarını kapatıp, damızlık sığır birliklerinden bin adet hayvan alımı gerçekleştirip, süt üretimine geçilmesini planlıyoruz. Bu şekilde yeni bir sayfayla, yeni bir şirketle yola devam edelim istiyoruz. Bu 1 yılda değil. 5 yıl içinde en iyi noktada olacağımızı buradan taahhüt ediyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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