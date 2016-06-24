

Özellikle sıcak yaz günlerinde su tüketimi daha fazla önem taşıyor. Manisa Sekizeylül Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Mehmet Sirek, sıcak havalarda meydana gelen sıvı kaybının böbrek taşını tetiklediğini belirterek, bunun önüne geçilmesi için günde en üç litre su içmesi uyarısında bulundu.







Üroloji Uzmanı Dr. Mehmet Sirek, özellikle erkekleri etkileyen ve yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren böbrek taşı hastalığı şikayetlerinin yaz aylarında arttığına dikkat çekerek, bunun en büyük nedeninin ise sıcak havalarda vücudun ihtiyacı kadar su tüketmemekten kaynaklandığını söyledi. Uz. Dr. Sirek, yetersiz su tüketiminin böbrek taşı oluşumunu tetiklediği gibi, daha önce şikayet yaratmayan taşların ağrı, kanama, bulantı yapmasına ve böbrekte şişmeye de yol açtığına dikkat çekti.Dr. Sirek, "Böbrek vücudumuzun arıtma sistemidir. Böbrek, vücudun dengesini sağlayan su elektrolit dengesini düzenler. Böbrek taşı oluşumunun nasıl oluştuğu konusunda çelişkili teoriler var. En çok üzerinde durulan teori ise sıvı miktarının azalmasına bağlı mineral oluşumun artması ve oluşan bu minerallerin bir araya gelerek taşı oluşturması şeklinde tanımlanır. Bunun altında yatan en önemli faktör genetik faktörlerdir. Özellikle anne ve babada taş var ise ikinci kuşağın genetik olma ihtimali vardır. Bunların yanında susuz kalınan yaz aylarında meydana gelen su elektrolit dengesindeki bozukluklar bütün sistemi etkiliyor. Sıvı dengesindeki bozukluklar genellikle yaşlı hastalarda da tansiyona neden oluyor. Normal bir insanın yaz aylarında iki litre, kış aylarında ise üç litre su içmesi gerekir" diye konuştu.