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susuz kalan kobra, pet şişeden dakikalarca su içti

SUSUZ KALAN KOBRA, PET ŞİŞEDEN DAKİKALARCA SU İÇTİ

Kuraklığın vurduğu Hindistan'da bir adamın susuz kalan kral kobra yılanına pet şişeden su içirdiği anlar kameralara böyle yansıdı

Tarih : 30 Mart 2017, 17:10
Puan Ver : Susuz Kalan Kobra, Pet Şişeden Dakikalarca Su İçti(7/10)5


Hindistan'da etkili olan kuraklıktan dolayı susuz kalan bir kral kobra yılanı, kendisine uzatılan pet şişedeki suyu dakikalarca içti.



Bölgeye gelen kurtarma ekibi, kuraklıktan dolayı susuz kalmış olabileceğini düşündükleri yılana ilk önce su uzattı.



Suyu kana kana içen yılan, normalde yakınlaşmaktan çekindiği insanların etrafında olmasına aldırış etmedi.



Bölge sakinlerinin de ilgiyle izlediği anlar, kameralara da yansıdı.



Bir adam kobraya pet şişe ile su verirken, durumun her an istenmeyen bir şekle dönüşebileceğini bildiği için yılan yakalama aletini elinde tutmaya devam etti. Bir başkası ise hayvanın kuyruğunu bırakmadı.



Yılana sadece su içirmekle kalmayan hayvansever, suyun bir kısmına da hayvanın kafasına dökerek ferahlamasını sağladı.



 



kaynak:habertürk








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