SUSKUNLUĞA GÖMÜLEN MELİH GÖKÇEK'TEN 7 GÜN SONRA İLK TWEET
İstifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 7 gündür sosyal medyada paylaşımda bulunmuyordu. Gökçek bugün attığı "Cuma" mesajıyla Twitter'a geri döndü.
HADİSLİ CUMA MESAJI
Gökçek hesabından "Cumamız mübarek olsun…" yazdı ve belediyenin logosunun bulunduğu bir video paylaştı. Gökçek'in paylaştığı videoda bir de hadis vardı. Paylaşılan hadiste ise şu ifadeler yer aldı:
"Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedir. Secdede iken çokça dua edin."
İşte o tweet:
ERDOĞAN KENDİ AĞZINDAN İSTİFA İSTEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde istifa taleplerinin Melih Gökçek'e iletildiğini duyurmuş, istifaların da en yakın zamanda geleceğini belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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