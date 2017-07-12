Survivor 2016'nın iki renkli yarışmacısı Efecan ve Serkay'dan art arda bir iyi bir de kötü haber geldi.

EFECAN EVLENDİ

2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Efecan Dianzenza, yaklaşık 8 yıldır birliktelik yaşadığı Duygu Çavdar'la dünya evine girdi.

SERKAY SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Efecan'ın mutlu haberinin ardından Serkay'dan üzücü haber geldi. Serkay, "Survivor 2016" boyunca sevgilisi Cansu Kanışkan'ın adını dilinden düşürmedi. Ancak yarışmanın ardından sevgilisinden ayrıldı. Aşkları biten ikili, birlike çekilen fotoğraflarını da İnstagram hesaplarından sildi.

Kaynak: haberinburada