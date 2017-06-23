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survivor'ın asıl şampiyonunu şeyma subaşı açıkladı!

SURVİVOR'IN ASIL ŞAMPİYONUNU ŞEYMA SUBAŞI AÇIKLADI!

Şeyma Subaşı evlilik hazırlığında olduğu Acun Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:19
Puan Ver : Survivor'ın Asıl Şampiyonunu Şeyma Subaşı Açıkladı!(10/10)10


Uzun bir yayın maratonunu dün akşam bitiren ve şampiyonunu belirleyen Survivor 2017 hiç şüphesiz magazin dünyasına kazandırdığı yeni isimlerle bir süre daha adından söz ettirecek. Kıbrıs'ta gerçekleşen finalde birinci olan kişi her ne kadar Ogeday olmuş olsa da Acun Ilıcalı'nın eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Şeyma Subaşı kendi finalistini başka biri olarak seçti. Acun'la birlikte çektirdiği fotoğrafı hesabından paylaşan Şeyma Subaşı bu kareye ‘Benim Şampiyonum' notunu düşerek gerçek şampiyonu ilan etmiş oldu.










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