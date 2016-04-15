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survivor'da zafer ve semih arasındaki yaşanan kriz!

SURVİVOR'DA ZAFER VE SEMİH ARASINDAKİ YAŞANAN KRİZ!

Tv8 ekranlarının sevilen Yarışma programı Survivor'da Zafer ve Semih arasındaki yaşanan kriz gündeme bomba gibi düştü.

Tarih : 15 Nisan 2016, 09:36
Puan Ver : Survivor'da Zafer Ve Semih Arasındaki Yaşanan Kriz!(6/10)7


Tv8 ekranlarının sevilen Yarışma programı Survivor'da Zafer ve Semih arasındaki yaşanan kriz gündeme bomba gibi düştü. Acil durum konseyi toplantısında nasıl bir çözüm bulunacağı şimdiden merak konusu oldu.

Haftanın elenen ismi Mehmet Özyay ise adadan veda etmeden önce önemli açıklamalarda bulundu. Survivor'da bu hafta ilk eleme adaylarından olan Tuğba Özay, SMS oylamasında birinci olunca adaylığı düştü ve birinci olan Tuğba Özay ile ikinci olan Ezgi Avcı birer isim söyledi.

İlk eleme adaylarından olan Yunus Günçe'nin yanına aday olarak Tuğba Özay Mehmet'i, Ezgi Avcı ise Nagihan'ı çıkardı. SMS oylaması sonuçlarına göre en az oyu alan Mehmet adaya veda etti.








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