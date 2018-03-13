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Survivor'da sürpriz veda! Nihat Doğan adadan gönderildi

SURVİVOR'DA SÜRPRİZ VEDA! NİHAT DOĞAN ADADAN GÖNDERİLDİ

Survivor'da yapılan SMS oylaması sonucu, iddialı oyuncular arasında yer alan Nihat Doğan adaya veda etti.

Tarih : 13 Mart 2018, 01:20
Puan Ver : Survivor'da Sürpriz Veda! Nihat Doğan Adadan Gönderildi(7/10)3

Survivor'da yapılan SMS oylaması sonucu adaya iddialı oyuncular arasında yer alan ünlü türkücü Nihat Doğan veda etti.

NİHAT DOĞAN SURVİVOR'A VEDA ETTİ

Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında yaşanan rekabet git gide daha da kızışıyor. Nagihan Karadere'nin gönüllüler takımına geçmesinin ardından oyun alanında büyük çekişmeler yaşanıyor. Bu akşam gerçekleşen ada konseyinde SMS oyları sonucu Nihat Doğan Survivor'a veda etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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