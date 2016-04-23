

Survivor yarışmasına katılan Yılmaz Morgül 52 yaşında olmasına rağmen katıldığı Survivor'da geçtiğimiz haftalarda elendi. Yılmaz Morgül'ün elenmesinin ardından gazetecilerin gözü kulağı onun Türkiye'ye dönmesindeydi ama Yılmaz Morgül dönmedi. Merak ile beklenen Yılmaz Morgül hakkında ilk iddiayı Oya Aydoğan attı ortaya. Oya Aydoğan Yılmaz Morgül'ün yeni bir projede yer alacağını söylemesinden hemen sonra bomba iddia gündeme geldi.







Yılmaz Morgül'ün adı jüri üyeliği yapacak iddaalarıyla geçiyor. Survıvor daki performansıyla bir hayli konuşulan Yılmaz Morgül jüri koltuğundada çok konuşulacak gibi gözüküyor. Bakalım Yılmaz Morgül Rising Star Türkiye de jüri üyesi olacak mı ?











Yeni sezonuyla yakında TV8'de ekranlara gelecek olan 'Rising star Türkiye' ses yarışması ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.







Survivor 2016'da ünlüler takımında yer alan ve geçtiğimiz haftalarda adaya veda eden şarkıcı Yılmaz Morgül'ün, interaktif bir stüdyodan yayınlanan Rising Star Türkiye'nin jüri koltuğuna oturacağı ileri sürüldü.







Oya Aydoğan, yorumculuk yaptığı Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında, "Yılmaz Morgül hakkında gizli ve öneml bir duyum aldım. Öğrendiğe göre Acun Ilıcalı, Survivor'dan Yılmaz'ı kimseyle görüştürmüyormuş. Bunun nedeni ise yeni bir projeye başlayacak olmasıymış" ifadelerini kullanmıştı.







OYA AYDOĞAN İDDİASI







Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında yorumculuk yapan ünlü oyuncu Oya Aydoğan yakın arkadaşı Yılmaz Morgül ile ilgili şok bir açıklamada bulundu. Aydoğan "Yılmaz Morgül hakkında gizli ve önemli bir duyum aldım. Öğrendiğe göre Acun Ilıcalı Survivor'dan Yılmaz'ı kimseyle görüştürmüyormuş. Bunun nedeni ise yeni bir projeye başlayacak olmasıymış" dedi.







'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Oya Aydoğan, Acun Ilıcalı'nın Yılmaz Morgül'le ilgili yeni bir projesi olduğunu ve bu nedenle kimseyle görüştürülmediğini öne sürdü.







Survivor 2016'da yarışan ve zaman zaman yaptığı sürpriz çıkışlarla adından söz ettiren ünlü sanatçı Yılmaz Morgül'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.







OYA AYDOĞAN'DAN BOMBA İDDİA







Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan Oya Aydoğan, Survivor'dan elenen Yılmaz Morgül'ün neden kayıplara karıştığını açıkladı.







"ACUN ILICALI KİMSEYLE GÖRÜŞTÜRMÜYOR"







Oya Aydoğan aldığı gizli bir duyum aldığını canlı yayında açıklayarak "Yılmaz Morgül hakkında gizli ve önemli bir duyum aldım. Öğrendiğe göre Acun Ilıcalı Survivor'dan Yılmaz'ı kimseyle görüştürmüyormuş. Bunun nedeni ise yeni bir projeye başlayacak olmasıymış" dedi.