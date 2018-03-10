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Survivor'da şoke eden olay! Açlığa dayanamayıp yere yığıldı

SURVİVOR'DA ŞOKE EDEN OLAY! AÇLIĞA DAYANAMAYIP YERE YIĞILDI

İlgiyle izlenen Survivor'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde ödül oyunu sırasında Gönüller takımından Ramazan bir anda yere yığılıyor.

Tarih : 10 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Survivor'da Şoke Eden Olay! Açlığa Dayanamayıp Yere Yığıldı(5/10)1

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Survivor 2018'in bu akşam ekrana gelecek olan 21. bölümün tanıtımı yayınlandı.

RAMAZAN YERE YIĞILIYOR

Survivor'ın yeni bölümünde sakatlıkların eksik olmadığı Gönüllüler takımı bir şok daha yaşıyor. Ödül oyunu sırasında Gönüller takımından Ramazan bir anda yere yığılıyor.

ÜST ÜSTE 11 OYUN KAZANAMADILAR

Ramazan'ın bayılması arkadaşlarını çok korkuturken, Survivor doktoru Metin Kuş müdahaleyi yapıyor. Diğer yandan üst üste 11 oyunu da kazanamayan Gönüllüler'de Cumali ile Anıl arasında da kavga yaşanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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