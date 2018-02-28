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Survivor'da Sakatlıklar Son Bulmuyor! Bir İsim Daha Diskalifiye Oldu
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Survivor'da sakatlıklar son bulmuyor! Bir isim daha diskalifiye oldu

SURVİVOR'DA SAKATLIKLAR SON BULMUYOR! BİR İSİM DAHA DİSKALİFİYE OLDU

Survivor 2018'de Ünlüler Takımında bulunan Ecem Karaağaç yaşadığı sakatlık sonrası doktor tavsiyesi üzerine adadan gönderildi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 01:00
Puan Ver : Survivor'da Sakatlıklar Son Bulmuyor! Bir İsim Daha Diskalifiye Oldu(5/10)1

Survivor 2018'de Ünlüler Takımının başarılı yarışmacılarından Ecem Karaağaç fiziksel rahatsızlığı nedeniyle doktor Metin Kuş'un tavsiyesi üzerine adadan ayrılmaz zorunda kaldı.

"ECEM İÇİN SURVİVOR TAMAMLANDI"

Survivor'da Gönüllüler Takımı'nın eleme konseyinde açıklama yapan Acum Ilıcalı, "Ecem yarışamıyordu, takımda değildi ve Survivor 2018'de birkaç gündür adada yok. Bunun sebebi doktorumuz son ana kadar düzelme olur mu diye bekledi. Bu günden itibaren Survivor'a fiziksel rahatsızlığı nedeniyle devam edemeyeceğini söyledi. Ecem için Survivor tamamlanmış oldu." dedi.

Acun Ilıcalı, ilerleyen günlerde Ünlüler Takımına yeni bir ismin katılacağını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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