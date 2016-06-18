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survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2016'da dün gece ödül oyununu kazana belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, sevdikleriyle görüntülü konuşma yapabilmek için yarıştılar. İletişim ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı kazandı.

Tarih : 18 Haziran 2016, 09:18
Puan Ver : Survivor'da Ödül Oyununu Kim Kazandı?(10/10)9


Survivor 2016 son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler finale sayılı günler kala bir ödül oyununa daha çıktı.



Cuma akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar iletişim ödülü oyunu ve yemek ödülü için mücadele ettiler. Ünlülerde Nagihan sakat olduğu için oynamazken Damla da yarışmada yer almadı.  Gönüllüler Serkay'ın kritik sayıları ile ünlüleri geriden takip etse de Atakan takımını sırtlayan isim oldu.



ÜNLÜLER 10-8 KAZANDI



Kıyasıya rekabetin söz konusu olduğu oyunu Ünlüler takımı 10'a 8'lik skorla kazandı. Kazanan takım aileleri ile görüntülü konuşma yaptı. Bu sonuçla birlikte Ünlüler uzun bir aranın ardından iletişim oyunu kazanmış oldu.








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