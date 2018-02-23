Survivor 2018'de oynanan oyunda All Star takımı 10-2'lik skorla Gönüllüler Takımına mağlup oldu. Gönüllüler Takımının 'tarihi fark' sözleri sonrası sinirlenen Nihat Doğan, "Bundan sonra herkese gider, teke tek gider, duble gider" diyerek sert bir çıkış yaptı.

NİHAT DOĞAN'A ALKIŞLI ELEŞTİRİ

Yaşanan bağırışlardan ardından Gönüllüler Takımı, Nihat Doğan'ı alay edercesine alkışlayarak söylediklerini ciddiye almadıklarını gösterdi.

Kaynak: haberinburada