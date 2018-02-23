SURVİVOR'DA NİHAT DOĞAN ÇILDIRDI: BUNDAN SONRA HERKESE GİDER
Survivor 2018'de Gönüllüler Takımına 10-2 kaybedilen oyun sonrası 'tarihi fark" sözüne sinirlenen Nihat Doğan, "Bundan sonra herkese gider, tek tek gider, duble gider" dedi.
Survivor 2018'de oynanan oyunda All Star takımı 10-2'lik skorla Gönüllüler Takımına mağlup oldu. Gönüllüler Takımının 'tarihi fark' sözleri sonrası sinirlenen Nihat Doğan, "Bundan sonra herkese gider, teke tek gider, duble gider" diyerek sert bir çıkış yaptı.
NİHAT DOĞAN'A ALKIŞLI ELEŞTİRİ
Yaşanan bağırışlardan ardından Gönüllüler Takımı, Nihat Doğan'ı alay edercesine alkışlayarak söylediklerini ciddiye almadıklarını gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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