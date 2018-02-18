Survivor 2018'de ilk dokunulmazlık oyunu yarın oynanacak. Dokunulmazlık oyunu sonrası iki adadan bir isim yarışmaya veda edecek.

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk dokunulmazlık oyununun oynacağını açıkladı. Nefes kesen oyunlar ardından akşam düzenlenecek olan konseyde yarışmacıların vereceği oylar sonrası bir isim adaya veda edecek. Her iki takımda karşı adadan birisini göndermek için kıyasıya mücadele verecek.

Kaynak: haberinburada