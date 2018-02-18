Beşiktaş, Talisca İçin İtirazda Bulunacak
Ivana'dan Erdoğan'ı Eleştirenlere Sert Sözler: Ne İstiyorsunuz
Neslihan Atagül Boşanma İddialarına Son Noktayı Koydu!
Survivor'da Nefes Kesen Dokunulmazlık Oyunu! Bir İsim Adadan Ayrılıyor
Evlenecek Çiftlere Müjde! Devletten 55 Bin Liralık Destek
İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Kanlı Bitti: 2 Ölü, 2 Yaralı
Nihat Doğan Kazanınca Rakibinin Üzerine Yürüdü
Suriye'den Atılan Roket Mutfağa İsabet Etti!
Cıa'den Skandal Seçim İtirafı: Karıştık!
Yine Ezber Bozdu: Fransız İhtilali Tuz Yüzünden Çıktı!
Osmanlı'nın Kalbiydi! Ata Yadigarı Hazineler Gün Yüzüne Çıktı
Fbı Ve Facebook Anlaştı! Göz Açtırmayacaklar
Bakan'dan Dikkat Çeken Sözler: Çılgınlık Yaptık!
Fenerbahçe'den Alanyaspor'a Farklı Tarife!
Özel Harekatın Mühimmat Deposunda Patlama!
İngiliz Başbakan'dan Ab'ye Terör Çağrı: Ortak Strateji Belirlemeliyiz
Fenerbahçe'yi Yıkan Haber! Yıldız Futbolcu Beşiktaş Maçında Yok
İran Abd'ye Meydan Okudu: Kürt Bölgelerine Sızmasına İzin Vermeyeceğiz!
Erdoğan, Yardımcısının Nikah Şahidi Oldu
Kuzey Irak'a Hava Harekatı! Terör Yuvaları Yerle Bir Edildi

Survivor'da nefes kesen dokunulmazlık oyunu! Bir isim adadan ayrılıyor

SURVİVOR'DA NEFES KESEN DOKUNULMAZLIK OYUNU! BİR İSİM ADADAN AYRILIYOR

Survivor 2018'de ilk dokunulmazlık oyunu yarın oynanacak. Nefes kesen oyunda yarışmacılar karşı adadan bir ismi göndermek kıyasıya mücadele verecek.

Tarih : 18 Şubat 2018, 00:40
Puan Ver : Survivor'da Nefes Kesen Dokunulmazlık Oyunu! Bir İsim Adadan Ayrılıyor(10/10)6

Survivor 2018'de ilk dokunulmazlık oyunu yarın oynanacak. Dokunulmazlık oyunu sonrası iki adadan bir isim yarışmaya veda edecek.

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk dokunulmazlık oyununun oynacağını açıkladı. Nefes kesen oyunlar ardından akşam düzenlenecek olan konseyde yarışmacıların vereceği oylar sonrası bir isim adaya veda edecek. Her iki takımda karşı adadan birisini göndermek için kıyasıya mücadele verecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Survivor  Da  Nefes  Kesen  Dokunulmazlık  Oyunu  Bir  İsim  Adadan  Ayrılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER