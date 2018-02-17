SURVİVOR'DA KORKUTAN KAZA! HAKAN GÖRME SORUNU YAŞAYABİLİR
Survivor 2018'de ödül oyunu sırasında Ünlüler takımından hakan gözünden yaralandı. Hakan'ın görme sorunu yaşayıp yaşamayacağı ise merak konusu oldu.
Survivor 2018'de ödül oyunu sırasında ünlüler takımından Hakan, yarış sırasında başını parkura vurdu.
KAVGALI OLDUĞU TURABİ YARDIMA KOŞTU
Kendinden geçen Hakan'ın yardımına önce arkadaşları ardından ada doktoru koştu. Acılar içerisinde kıvranan Hakan, arkadaşlarına "Elimi tutun ne olur!" diye yalvardı. Elini ilk tutan ise yarışmanın başından beri kavgalı olduğu Turabi oldu.
DOKTOR GÖZÜNÜ AÇMA DİYE UYARDI
Ada doktoru müdahale sırasında sık sık Hakan'ı gözünü açma diye uyardı. Hakan arkadaşlarının yardımı ile sedyeye bindirildi.
"TEK HİSSETTİĞİM LASTİĞİN GÖZÜMÜ ÇİZDİĞİ"
İlk muayene sırasında Hakan'ın "Tek hissettiğim gözümü lastiğin çizdiği!" sözü ise "Hakan'ın gözünden mi yaralandı?" sorusunu akıllara getirdi.
Kaynak: haberinburada
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