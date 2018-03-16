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Survivor'da korku dolu anlar! Yarışmacı sudan çıkamadı

SURVİVOR'DA KORKU DOLU ANLAR! YARIŞMACI SUDAN ÇIKAMADI

İlgiyle izlenen Survivor 2018'in yeni bölüm tanıtımında gönüllüler takımından Funda Alkayış denizde boğulma tehlikesi geçiriyor.

Tarih : 16 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Survivor'da Korku Dolu Anlar! Yarışmacı Sudan Çıkamadı(7/10)3

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen programlarından Survivor 2018'in bu akşam ekrana gelecek olan 25. bölümün tanıtımı yayınlandı.

FUNDA, BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRİYOR

Survivor'ın yeni bölümünde, iletişim ödülü sırasında şok bir kaza yaşanıyor. Gönüllülerden Funda Alkayış denizde boğulma tehlikesi geçiriyor. Bir anda gözden kaybolan Funda sudan çıkamayınca korku dolu anlar yaşanıyor.

YARDIMINA TAKIM ARKADAŞLARI KOŞTU

Denizde boğulmak üzere olan Funda'nın yardımına takım arkadaşları ve ekip üyeleri koşuyor. Doktor Metin Kuş'un müdahale ettiği Funda'nın sağlık durumu ise yeni bölümde belli olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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