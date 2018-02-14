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Survivor'da kıyamet koptu! İşte kavganın montajsız görüntüleri

SURVİVOR'DA KIYAMET KOPTU! İŞTE KAVGANIN MONTAJSIZ GÖRÜNTÜLERİ

Ekrana bomba gibi dönen Surivivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Turabi ve Hakan birbirine girdi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 10:00
Puan Ver : Survivor'da Kıyamet Koptu! İşte Kavganın Montajsız Görüntüleri(7/10)3

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor 2018'in dün akşam yayınlanan bölümüne Turabi ve Hakan arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Ramazan'la yarışan ve takımına puanı kazandıran Turabi, oyunun ardından Gönüllüler takımının bulunduğu bölüme doğru ilerledi ve Hakan'la tartıştı.

NİHAT DOĞAN DA DAHİL OLDU

İkili arasındaki kavgaya Nihat Doğan da dahil olunca gerginlik iyice tırmandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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