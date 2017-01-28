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survivor'da kim elenecek?

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?

Survivor 2017'de nefesler tutuluyor. Yeni bölümleri ile çok hızlı başlayan Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. İlk dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı artık çok daha hırslı. Survivor'da dokunulmazlık kimin olacak merak konusu..

Tarih : 28 Ocak 2017, 11:05
Puan Ver : Survivor'da Kim Elenecek?(6/10)3


Survivor 2017'de geçtiğimiz hafta ilk veda yaşandı. Adaya veda eden isim eleme potasına giren Fulya oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Survivor 2017'de bu hafta  ödül ve dokunulmazlık oyunlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. İşte Survivor 2017'ye ilişkin merak edilen tüm soruların yanıtları...

Survivor 2017'ye veda eden ilk isim belli oldu!

 

Survivor'a ilk hafta veda eden isim belli oldu. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ve dört eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımından Fulya adaya veda eden ilk isim oldu.

 

'Denisa Fulya'dan önce elenmeliydi'

 

Survivor Panorama'da Eda Akkaya, Denisa'nın Fulya'dan önce elenmesi gerektiğini söyledi.

 

Acun Ilıcalı haftanın en başarılı iki ismini açıkladı!

 

Acun Ilıcalı Survivor 2017'nin ilk haftasında oyunlardaki başarısıyla rakiplerini geride bırakan en başarılı erkek ve en başarılı kız yarışmacıyı konseyde açıkladı.

 

Tarık Mengüç'ü kime benzettiler?

 

Survivor Panorama'da Hakan Hatipoğlu, Tarık Mengüç'ü dokunulmazlık sembolüne benzettiğini söyledi.



 



kaynak:gazetevatan








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