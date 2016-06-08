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survivor'da kim elendi?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da kim elendi? sorusunun cevabı dün akşam yapılan ada konseyi ile belli oldu. Bu hafta elemeye kalan Serkay ve Efecan'dan SMS sonuçlarına göre en az oyu alan Efecan adaya veda etti.

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:23
Puan Ver : Survivor'da Kim Elendi?(6/10)3


Survivor 2016'da kimin elendiği nefes kesen bir eleme gecesinden sonra belli oldu. Survivor'da oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybederek eleme potasına çıkan Serkay ve Efecan arasında en düşük SMS oyunu alarak elenen yarışmacı Efecan oldu.



"ŞAKA GİBİ"



Yarışmacının sunucusu Acun Ilıcalı'nın sonuçları açıklamasının ardından, Efecan “Açıklanacak iki sonuç da benim için üzüntü olacaktı. Muhteşem bir aile edindim burada ve benim için çok güzel oldu. Kendimi bu şekilde avutuyorum, hırslıydım ve aklım Kıbrıs'taydı. Şu an şaka gibi ya Survivor benim için bitti. Dışarıdan onlar için desteğim devam edeceK” dedi.



GÖRÜNTÜLER TANTIŞMA YARATTI



Survivor 2016'da dün yayınlanan bölümden önce Beyonce konseri kazanan takımın gönüllüler olduğu ortaya çıkmıştı.



Konser alanında sahne önünden paylaşılan videolarda Gönüllüler takımından Damla, İbrahim ve Serkay'ın dans ettiği ancak konserde Efecan'ın olmadığı tespit edilmişti. Bunun üzerine başlayan, "Elenen isim Efecan mı?" tartışmaları da dün açıklanan SMS sonuçlarıyla belli oldu.








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