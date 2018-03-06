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Survivor'da kertenkele yiyip ağaçlara tırmanan isim, adaya veda etti

SURVİVOR'DA KERTENKELE YİYİP AĞAÇLARA TIRMANAN İSİM, ADAYA VEDA ETTİ

Survivor'da sonradan dahil olan Emre, adaya veda etti. Kertenkele yiyip ağaçlara tırmanan Emre'nin Survivor'daki yaşantıya en uyumlu isimlerden biri olacağı düşünülüyordu.

Tarih : 06 Mart 2018, 08:20
Puan Ver : Survivor'da Kertenkele Yiyip Ağaçlara Tırmanan İsim, Adaya Veda Etti(5/10)1

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da adaya veda eden isim Gönüllüler Takımından Emre oldu.

EMRE'NİN VEDASI ERKEN OLDU

Emre, gönüllüler takımına sonradan dahil olmuştu. Adadan kertenkele bile yiyen Emre'nin zorlanmayacağı düşünülüyordu ancak vedası erken oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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